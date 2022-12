Allenamento Milan: rossoneri impegnati in un lavoro tattico

Il Milan oggi ha svolto una seduta di allenamento a Milanello: tattica e possesso palla per la squadra di Pioli

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Paolo Maldini e Frederic Massara erano presenti per seguire il lavoro della squadra.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche svolte all’interno di un circuito prestabilito; a seguire lavoro sul possesso e, prima di rientrare negli spogliatoi, la consueta partitella su campo ridotto.

DOMENICA 4 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.