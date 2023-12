Allenamento Milan: il club pubblica le FOTO della rifinitura sui social

Attraverso i propri profili social, il Milan ha pubblicato le foto dell’allenamento odierno, quello di rifinitura alla vigilia della gara col Newcastle in Champions League:

Adding the final touches 👊#UCL #NEWACM #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/ecg5x51Pnf

— AC Milan (@acmilan) December 12, 2023