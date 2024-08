Allenamento Milan, si continua a lavorare verso il Torino: il REPORT della seduta odierna, tutti i dettagli

Ferragosto a Milanello per i rossoneri che si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Torino valida per la prima giornata di campionato in programma sabato 17 agosto alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Squadra in campo per iniziare l’attivazione muscolare, a seguire alcuni esercizi atletici con l’ausilio degli ostacoli bassi e del pallone. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, la sessione è proseguita col gruppo impegnato nella fase tattica. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 16 AGOSTO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, mentre alle ore 14.30 è prevista la conferenza stampa di Mister Fonseca