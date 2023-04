Allenamento Milan: focus verso la Roma

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento dopo due giorni di riposo concessi da Pioli: focus sulla sfida con la Roma

Dopo due giorni di riposo, il Milan si è ritrovato per colazione nel Centro Sportivo di Milanello per un allenamento mattutino alla presenza del Direttore dell’Area Tecnica, Paolo Maldini, e del Direttore Sportivo, Frederic Massara.

REPORT

La squadra ha iniziato l’allenamento in palestra verso le 11.00, per poi trasferirsi sul campo centrale. Sotto un cielo primaverile, i ragazzi di Pioli hanno svolto un lavoro aerobico e tecnico con aggiunta di allunghi. Successivamente la squadra si è cimentata in due esercitazioni sul possesso palla – su diverse dimensioni del campo – ed ha chiuso l’allenamento con una partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 27 APRILE

Nell’antivigilia della sfida contro la Roma, in programma sabato 29 aprile alle 18.00 allo Stadio Olimpico, il Milan svolgerà una seduta mattutina.