Allenamento Milan, rossoneri a lavoro verso la Roma: il programma per la giornata di domani. I dettagli presenti nel report

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo, il Milan è tornato a lavorare a Milanello per preparare immediatamente il match di Europa League contro la Roma di giovedì.

Come riportato dal report ufficiale pubblicato dal sito dei rossoneri, il programma della giornata di domani prevede un allenamento al mattino per preparare al meglio un match che dirà molto sulla stagione dei rossoneri in vista dell’impegno contro l’Inter.