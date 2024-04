Allenamento Milan pre Roma: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del match d’andata dei quarti di Europa League – FOTO e VIDEO

(Daniele Grassini inviato) – Giornata di vigilia in casa Milan: domani sera i rossoneri sfideranno la Roma nell’andata dei quarti di Europa League. Milannews24 vi racconterà la giornata di vigilia LIVE.

Ore 11.57 – Pioli a colloquio con Okafor durante l’allenamento odierno.

Durante l’allenamento verso #ACMASR, Pioli si è soffermato a colloquio con Okafor, che sia una mossa a sorpresa per il match? pic.twitter.com/LoOl4JjJ1U — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 10, 2024

Ore 11.50 – Torello concluso, ora esercizi di corsa e attivazione con ostacoli posizionati a terra.

Ore 11.46 – È il momento del classico torello di riscaldamento. Due giocatori al centro.

Sessione di torello a Milanello in vista di #ACMASR pic.twitter.com/KcCX2z83hG — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 10, 2024

Ore 11.45 – Lavoro personalizzato per Pobega. In campo si vede anche Tomori, che sarà comunque squalificato per l’andata di EL.

Ore 11.43 – Squadra divisa in più gruppetti: riscaldamento col pallone per i calciatori. Passaggi corti e lunghi.

Ore 11.41 – Malick Thiaw anche oggi in gruppo, come nella seduta della giornata di ieri. Stefano Pioli recupera dunque il suo difensore per la partita di Europa League.

#Milan in campo a Milanello alla vigilia di #ACMASR. Tutti a disposizione anche Thiaw in gruppo, personalizzato per Pobega. C’è anche lo squalificato Tomori pic.twitter.com/J1OTsUXoMs — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 10, 2024

Ore 11.40 – Entrano in campo i giocatori rossoneri. Inizia la seduta alla vigilia di Milan Roma.

Ore 11.30 – In campo i portieri del Milan, che iniziano il loro riscaldamento. Presenti Maignan, Sportiello e Lapo Nava: ancora out Mirante.