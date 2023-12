Allenamento Milan, ancora personalizzato per Kjaer: ci sarà contro l’Atalanta?

Le ultime in vista di Atalanta Milan dall’allenamento di oggi dei rossoneri: ancora lavoro personalizzato per Simon Kjaer

Non filtrano buone notizie dall’allenamento del Milan per quanto riguarda il recupero di Simon Kjaer dall’infortunio. Il difensore difficilmente riuscirà ad essere inserito tra i convocati di Stefano Pioli per la prossima sfida contro l’Atalanta.

Come riferisce Daniele Longo, nell’allenamento odierno a Milanello il danese ha continuato a svolgere il proprio lavoro personalizzato, allenandosi dunque a parte e non con il gruppo.