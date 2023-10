Allenamento Milan: sessione di torello a Milanello – VIDEO

Milan in campo a Milanello per la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

#BVBACM ⚽️ Torello in corso a Milanello, i giocatori del #Milan continuano la preparazione alla vigilia del #BorussiaDortmund 💨 pic.twitter.com/knjlnxQd9G — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 3, 2023

Sessione di torello per i rossoneri. Ecco le immagini