Allenamento Milan: la squadra torna al lavoro verso l’Udinese

Il Milan è tornato al lavoro a Milanello dopo due giorni di riposo concessi da Pioli alla squadra. Il report dell’allenamento

Questa mattina Milan a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti dopo il doppio giorno di scarico concesso dal Mister.

REPORT

Prima parte in palestra dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare per poi uscire in campo e terminare la fase di riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche con l’ausilio dei pali e delle sagome, a seguire spazio a un lavoro dedicato al possesso palla e infine la consueta partitella su campo ridotto.