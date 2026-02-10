Allenamento Milan, da Milanello le novità sugli infortunati: da Leao a Pulisic e Saelemaekers. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le notizie che arrivano oggi dal centro sportivo di Milanello non registrano scossoni significativi, mantenendo un quadro clinico sostanzialmente invariato per la squadra rossonera. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese dal grande intuito strategico, e il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese esperto di gestione dei momenti cruciali, monitorano con attenzione costante il recupero dei pezzi pregiati in vista della trasferta in Toscana.

Rafael Leao scalda i motori: sarà titolare contro il Pisa?

La notizia più confortante per il Diavolo riguarda senza dubbio Rafael Leao, l’esterno offensivo portoghese dotato di una velocità e un dribbling fulminanti. Il fuoriclasse lusitano ha continuato a lavorare regolarmente con il gruppo, confermando i segnali estremamente positivi già emersi nelle scorse ore. La sua presenza per il match di venerdì sera alle ore 20.45 contro il Pisa sembra ormai certa, offrendo a Massimiliano Allegri la sua arma tattica più affilata per scardinare la difesa avversaria.

Le condizioni di Pulisic e il forfait di Saelemaekers

Discorso diverso, invece, per Christian Pulisic, il trequartista statunitense noto per la sua intelligenza tattica e la rapidità negli inserimenti. Il calciatore americano sta ancora svolgendo un lavoro differenziato per smaltire la borsite che lo aveva già costretto ai box nella sfida contro il Bologna. Sebbene ci siano speranze di vederlo tra i convocati dei rossoneri, le sessioni di domani e giovedì saranno determinanti per la decisione finale dello staff medico e del tecnico livornese.

Chi quasi certamente non prenderà parte alla trasferta è Alexis Saelemaekers, il jolly belga prezioso per i suoi ripiegamenti difensivi e lo spirito di sacrificio. L’ex Bologna prosegue nel suo percorso di recupero individuale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da fonti vicine a Milanello, l’obiettivo fissato dal DS Igli Tare e dallo staff sanitario è riaverlo a pieno regime per il recupero di campionato contro il Como, previsto per il 18 febbraio.

In un momento così delicato della stagione, la gestione delle energie diventa fondamentale. Il Milan si prepara dunque a una sfida insidiosa, cercando di equilibrare la necessità di far punti con la prudenza necessaria per non rischiare ricadute tra i suoi titolari.