Tutti gli aggiornamenti in casa Milan su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

Allenamento Milan: le ultime da Milanello

Squadra al lavoro anche questa mattina: ritrovo a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno, che vedrà i rossoneri impegnati nel ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League contro il Manchester United, giovedì 18 marzo alle ore 21 a San Siro. Allenamento defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, dopo l’attivazione muscolare fatta all’interno della struttura. Esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle reti elastiche per iniziare, a seguire lavoro sul possesso palla, prima di chiudere la sessione odierna con una serie di partitelle su campo ridotto.

Infortunati Milan: la situazione dall’infermeria rossonera Zlatan Ibrahimovic: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Rientro dopo la sosta. Mario Mandzukic: problema all’adduttore. Rientro dopo la sosta. Rafael Leao: problema muscolare. Rientro da valutare. Daniel Maldini: problema fisico. Rientro da valutare. Probabili formazioni Milan Fiorentina: le ultime sulle possibili scelte di Pioli MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. Allenatore: Pioli FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Caceres, Pulgar, Bonaventura, Eysseric, Venuti, Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli Diffidati Milan Fiorentina: chi sono i giocatori a rischio squalifica Castillejo diffidato tra le fila milaniste, Rebic squalificato per l’espulsione rimediata contro il Napoli. Bonaventura e Pulgar tra i ragazzi di Prandelli sono diffidati. Milan Fiorentina, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Sarà possibile vedere la gara anche da tutti i dispositivi mobile accedendo dall’App Sky Go. Il live della partita sarà disponibile su Milannews24.