Allenamento Francia: Theo Hernandez recuperato

La Francia ha svolto oggi l’ultimo allenamento prima della finale dei Mondiali di domani contro l’Argentina. Recuperato Theo Hernandez.

Il terzino del Milan aveva salatato la sessione di venerdì per una botta al ginocchio, oggi come riportato dalle fonti vicine al ritiro della Francia in Qatar, Deschamps ha potuto contare su tutti e 24 i giocatori convocati.