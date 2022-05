Allegri sullo scudetto: «Chi vince? L’idea ce l’ho ma non lo dico»

Massimiliano Allegri, dopo la vittoria della Juventus contro il Venezia, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Milan e Inter

Massimiliano Allegri ha detto la sua sula corsa scudetto ai microfoni di Sky. Le sue parole:

«Chi lo vince? Ancora? Non lo dico perchè c’è il Milan che è la mia ex squadra, l’Inter è lì. L’idea ce l’ho… ma non lo dico. Lo scritto in una bustina e l’ho messa nello spogliatoio».

