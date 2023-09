Allegri non replica a Bonucci: «Non ho più nulla da aggiungere». Le parole del tecnico bianconero ed ex Milan in conferenza

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa di Leonardo Bonucci. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Non c’è più niente da dire, abbiamo già detto tanto. Non ho più nulla da aggiungere, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal calcio».

