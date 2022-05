Allegri sicuro: «Il Milan non era superiore alla Juventus». Le parole del tecnico bianconero sull’ultima Serie A

Massimiliano Allegri si è raccontato in un’intervista ad Andrea Barzagli su Dazn. Di seguito le sue parole.

SERIE A – «Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l’aspetto caratteriale o della gestione. La leadership o ce l’hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questo gruppo, Chiellini è stato importante, come anche te Andrea, come Buffon o Marchisio, parlando degli italiani»