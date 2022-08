Allegri: «Milan e Inter davanti a tutti, sui punti da recuperare...»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico alla vigilia di Juve Sassuolo. Milan e Inter davanti a tutti per lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha parlato così di Milan e Inter in relazione alla lotta scudetto:

INTER E MILAN – «Mi dice che hanno 3 punti e noi ancora 0. Inter e Milan sono avanti agli altri, la Roma mi incuriosisce. Mourinho e la società sono stati molto bravi a fare acquisti mirati. Rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: non essendoci la sosta l’obiettivo era essere a marzo in corsa per i titoli, ora gli obiettivi diventano due. Essere nelle prime 4 il 13 novembre e giocarsi il campionato da gennaio in poi, e poi passare il turno di Champions. Come recuperare 10 punti al Milan? Va fatto un passetto alla volta, poi le cose cambiano. L’8/9 gennaio eravamo morti, poi abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario fino alla partita dell’Inter. Abbiamo rincorso una partenza sbagliata. Le partite sono diverse rispetto ad ottobre, domani ci vuole una partita da Juventus».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE