Allegri a JTV: «In questo momento le cose vanno male»

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv dopo la sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv dopo la sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PARTITA – «Stava funzionando bene, poi dopo giocando sta maledetta palla indietro senza motivo lì ci siamo un pochino addormentati. Il primo tiro del milan è venuto su un errore nostro, abbiamo preso un gol evitabilissimo su un calcio d’angolo dove abbiamo lisciato la palla. Nel secondo tempo abbiamo concesso un altro gol senza che loro facessero nulla».

MOMENTO NO – «In questi momenti le cose vanno male, ma non per caso: bisogna reagire con cattiveria, con voglia e determinazione. Sono dispiaciuto per la classifica che abbiamo, abbiamo lasciato tanti punti per strada con le medio-piccole. È una questione più mentale che fisica».