Allegri sullo scudetto: «ll nostro obiettivo è chiaro, Milan e Napoli ancora in corsa»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Monza Juventus. Ecco cosa ha detto

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn nel post partita di Monza Juventus. Ecco cosa ha detto sull’obiettivo scudetto:

«Milan e il Napoli possono rientrare per le prime due posizioni. Basta un filotto di vittorie e tutto ritorna in ballo. Noi dobbiamo cavalcare il momento perchè questi ragazzi vanno aiutati, stanno facendo delle cose importanti. Tutti i ragazzi si mettono in discussione. Vincere è molto difficile, sappiamo i nostri limiti. Ora dobbiamo recuperare al meglio qualche giocatore come Danilo e Locatelli. Il gruppo sta facendo cose importanti ma non dobbiamo fermarci. Dobbiamo migliore di settimana in settimana»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE