Allegri: «Abbiamo tre punti su Milan e Roma che sono quarte…». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Max Allegri ha parlato in classifica della classifica di Serie A e del vantaggio su Milan e Roma. Le parole del tecnico bianconero:

«Il raggiungimento di due obiettivi importanti, ma facciamo dei passi alla volta. Domani è la Coppa Italia: se non ci riusciremo, avrà meritato l’Inter di arrivare in finale. Intanto pensiamo a sistemare un po’ le cose, perché nelle ultime partite abbiamo preso gol al 93′ con l’Inter e gol al 93′ col Napoli. Poi dopo vediamo, dobbiamo continuare la corsa sul campionato in cui non siamo riusciti a scollinare i 60 punti. Ne abbiamo 59, abbiamo a tre punti Milan e Roma che sono quarte in classifica. Dobbiamo arrivare tra le prime 4, cercando di arrivare secondi che ci permetterebbe di giocare la Supercoppa l’anno prossimo. Questo è quello che dobbiamo fare, facciamo tutto il possibile perché l’impossibile non riusciamo a farlo con serietà e professionalità nel lavoro».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI INTER JUVE DI COPPA ITALIA