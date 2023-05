Allegri a Dazn: «Uno stillicidio e domenica c’è il Milan»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match con l’Empoli

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Empoli Juve.

ANALISI – «Racchiudere la partita e la stagione in una serata come questa è riduttivo. Non troviamo alibi, dobbiamo stringerci ancora di più e abbiamo 6 punti in palio e domenica c’è il Milan. È stata una situazione strana, prima della partita è arrivata la sentenza. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo preso i due gol, potevamo accorciare. Questo non giustifica il crollo mentale. Si può parlare di tante cose, ma dobbiamo stare zitti, accettare la sconfitta. Prima della partita da secondi in classifica poi ci siamo ritrovati 10 punti sotto. È andata così ma ai ragazzi non c’è da rimproverare niente. Non sarà facile nei prossimi 10 giorni: il rimbalzo da Siviglia, oggi ti tolgono 10 punti. Non sono giustificazioni ma la situazione è anomale. Nonostante questo la squadra ha fatto 61 punti».

L’INTERVISTA DI ALLEGRI A DAZN DOPO EMPOLI JUVE