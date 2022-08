Allegri: «Ci sono cinque o sei squadre molto attrezzate per lo scudetto». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto di questa nuova stagione durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Ecco le parole dell’allenatore bianconero ed ex Milan:

«Abbiamo lavorato bene, ma è normale non essere in condizioni ottimali: ci sono quattro, cinque o sei squadre molto attrezzate per lo scudetto come il Milan, l’Inter, la Roma, e noi siamo tra quelle. La bella sconfitta contro l’Atletico Madrid ci ha fatto bene, ho sentito troppi trionfalismi e noi siamo una squadra con il dovere di provare a vincere: contro il Sassuolo servirà una bella partita, anche perché l’anno scorso abbiamo perso contro di loro in casa. La prima partita incuriosisce sempre, contano i tre punti».