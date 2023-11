Pedullà sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: «C’è un aspetto che va assolutamente chiarito»

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato l’ipotesi del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: le dichiarazioni

Intervenuto a SportItaliaMercato, Alfredo Pedullà ha parlato così del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan:

«Il ruolo di Ibra? Bisogna distinguere e specificare: è un ruolo che gli riesce bene a livello di Leadership. Mi sembra abbastanza ingeneroso dire che se arriva Ibra si risolvono i problemi del Milan. Gli hanno fatto una proposta, ovvero quella di essere il collante, un ruolo un po’ particolare, difficile da interpretare. Ci sono state in passato degli esempi di leggende che non hanno fatto fare il salto di qualità. Io sono un grande estimatore di Ibra, ma non capisco a cosa serve al Milan. Io credo che se un allenatore ha dei problemi, non la risolve con una persona che subentra. Se vuoi prendere Ibra per pubblicità o quant’altro, va bene. Ma non so che ruolo farà lo svedese. A volte penso che i rossoneri si prepareranno a una svolta tecnica, perchè le dichiarazioni di Pioli post partita non ci stanno, i risultati sono positivi negli ultimi anni si, ma a volte ci sono delle cadute che non dovrebbero esserci. Chiamando Ibra, secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore».