Tacchinardi: «Sul Milan ho una sensazione molto precisa»

Tacchinardi è convinto che il Milan sia pronto per vincere lo scudetto: il lavoro di Pioli sta avendo effetti incredibili

Alessio Tacchinardi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del Milan di Pioli, confessando le sue sensazioni in merito alla possibile vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. L’ex centrocampista della Juve è convinto che questo possa essere l’anno dei rossoneri:

«È un grande allenatore, la partita con l’Atalanta lo ha dimostrato. La sensazione è che oggi abbia la squadra pronta per vincere, per gioco, quantità, qualità, mentalità. Gli anni passati non era ancora pronta la squadra, oggi mi sembra matura per vincere».