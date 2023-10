De Calò inchioda il Milan: «Grave errore non sostituire Ibra. E così Giroud…»

Alessandro De Calò, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan criticando una precisa scelta del mercato rossonero

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha parlato così del calciomercato Milan:

«Il problema è come sono stati investiti quei 100 e passa milioni, su che tipo di giocatori. Al Milan mancavano soprattutto i gol. Dunque serviva un grande attaccante, perché Ibrahimovic da quest’estate è un ex. Chi l’ha sostituito? Nessuno. Jovic, dopo i flop con Real e Fiorentina è arrivato sul traguardo al posto di Origi. Nella calura estiva si era molto parlato di Thuram, Lukaku, Morata e Taremi. Risultato? Zero. Giroud che ha segnato un gol su azione nelle nove partite giocate, a 37 anni resta il titolare senza un’alternativa adeguata. È così, c’è poco da discutere».