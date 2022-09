Albertini: «Il Milan non favorito? A inizio stagione sono quelle che sommano la storia dei singoli giocatori». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del motivo per cui il Milan, nonostante Campione d’Italia, non è favorito per lo scudetto. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Questo succede perché normalmente le favorite del campionato a inizio stagione sono quelle che sommano la storia dei singoli giocatori, soprattutto quelli che arrivano da altri campionati. Ma poi si scende in campo in undici, si parte dallo zero a zero e chi se lo merita vince. E il Milan un anno fa lo ha meritato…».