Albertini: «Il Milan mi ha sorpreso, è meritatamente lì»

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’Europeo e delle ambizioni che dovrà avere l’Italia.

MILAN – «Mi ha sorpreso in positivo. Soprattutto l’anno scorso che si stava ricostruendo una squadra non potevi immaginare di essere secondo a fine campionato ma meritatamente è lì. Il Milan ha gestito dei mesi difficili, si è trovato tanto mesi prima e non ha mai mollato».