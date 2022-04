Albertini: «Un mio erede? Ecco in chi mi rivedo»

Albertini ospite nella puntata settimanale di Calciomercato.com su Twitch ha parlato di vari temi tra cui il Milan

«Un giocatore di oggi in cui mi rivedo? Ai miei tempi il ruolo di centrocampista centrale era molto più statico, ma come idea dico Sandro Tonali che sta disputando una grande campionato. Spesso si chiede pazienza per l’ambientamento degli stranieri, ma bisogna dare tempo anche ai giovani italiani quando si trasferiscono in un grande club. Rabiot ha le qualità per poter essere un grande centrocampista, gli manca soltanto continuità»