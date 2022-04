Albertini: «Ibra? Deve continuare a giocare finchè ha voglia»

Albertini ospite nella puntata settimanale di Calciomercato.com su Twitch ha parlato di vari temi tra cui il Milan

«Rimpianti per i mancati rinforzi a gennaio? Non credo molto al mercato di riparazione a metà stagione, quando spesso si spostano dei calciatori che non giocano nelle loro squadre. La Juve ha preso Vlahovic perché temeva di perderlo la prossima estate. Ibrahimovic deve continuare a giocare finché ha voglia e il suo fisico regge, ma prima o poi il Milan dovrà fare un investimento importante in prospettiva per l’attacco. Un nome per far sognare i tifosi? Ci pensa Paolo Maldini, sta vedendo talmente tanti giocatori»