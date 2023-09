Albertini: «Inter Milan? Importante per questo motivo, Calabria..»

Demetrio Albertini, ha parlato ai media presenti all’Italian Padel Awards. Ecco cosa ha detto in vista del derby

Le parole di Demetrio Albertini, ai media presenti all’Italian Padel Awards in vista del derby tra Milan e Inter:

«Un derby alla quarta di campionato è partita diversa dalle altre. Più che per la classifica conta per la consapevolezza, il campionato è ancora lungo e ci saranno da gestire i momenti di flessione. Per dire chi è favorito per lo Scudetto è ancora presto»

CALABRIA ANIMA MILAN – «I tempi sono questi, si può vincere anche senza bandiere. Certo, queste ti aiutano magari a mantenere il dna nei momenti più complicati. Sono arrivati grandi giocatori e mi auguro che i risultati possano proseguire, così da costruire il senso di appartenenza in un gruppo nuovo»