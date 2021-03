Lisa Alborghetti, centrocampista nerazzurra, ha rilasciato una breve intervista nel post derby tra Inter e Milan femminile

Lisa Alborghetti ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, dopo il derby vinto dall’Inter contro il Milan femminile, ecco le sue parole:

«E’ una di due partite, non dimetichiamoci che non abbiamo fatto ancora nulla ma mi fa piacere. Possiamo dire che per una volta abbiamo vinto noi».