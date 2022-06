Al-Khelaifi esalta Verratti: «E’ il miglior calciatore italiano». Le parole del presidente del PSG

Al-Khelaifi ha parlato di Marco Verratti ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del presidente del PSG:

«Marco è come un figlio, un giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto. È cresciuto con il club, ama il PSG. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra. Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità perché le merita. È il miglior giocatore italiano in circolazione in questi anni».