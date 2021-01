Agnelli: «Le tre componenti sui cui investire nel calcio. La Superlega…»

Agnelli disegna il momento del calcio e la sua evoluzione anche tenendo conto della crisi economica: le sue parole

Agnelli, nel suo intervento per il magazine Linkiesta Forecast riportato da Repubblica, traccia il momento del calcio chiedendosi come sarà il calcio nel 2040.

STATO DI SALUTE DEL CALCIO – «Il calcio ha nascosto per anni molti difetti strutturali della sua piramide monolitica. Che, in più di un secolo e mezzo di storia, ha subito alcune restaurazioni rilevanti. I dilettanti non giocano più, i giovani non si avvicinano allo sport e i consumatori devono selezionare molto più di prima. Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione Z, che ha valori, oltre che interessi, molto diversi da chi l’ha preceduta».

SPETTACOLO DEL CALCIO – «Lo spettacolo calcistico ha tutto per continuare a prosperare, dai protagonisti agli investitori e agli appassionati. Queste tre componenti sono le fondamenta sulle quali ricostruire».

RIFORMA CHAMPIONS E SUPERLEGA – «Il processo di polarizzazione proseguirà inarrestabile, il numero di club che daranno vita al vertice del movimento dovrà essere ridiscusso non per assecondare i desideri di un avido gruppo di imprenditori, ma perché l’offerta di calcio sia adeguata alla domanda e garantisca qualità. Bisogna raggiungere il pubblico, il grande carburante dello show, con nuovi modelli di distribuzione. Il calcio del futuro ha il dovere di coltivare la protezione degli investimenti, i livelli di remunerazione e la distribuzione adeguata dei proventi».