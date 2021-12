Agenti a Casa Milan: ecco il motivo della visita

Due agenti della MDC Advisors sono arrivati in mattinata a Casa Milan, dove hanno visitato il Museo rossonero. Il motivo della visita

Agenti a Casa Milan per un tour sul mondo rossonero. Infatti, Fathim Bass e un suo socio, agenti della MDC Advisors, sono arrivati in mattinata nella sede di Via Aldo Rossi, come testimonia l’immagine postata su Instagram dall’agenzia.

I due procuratori, gestiscono le vicende dell’attaccante del Nantes Kolo Muani, accostato al Milan quest’estate. Il motivo della visita, però, non è questo ma è solamente un giro di cortesia.