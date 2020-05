Agente Thiago Silva: «Nessun contatto con il Milan, ma la Serie A…»

L’agente di Thiago Silva svela un importante retroscena di mercato, negando ogni forma di contatto con il Milan, le sue parole

L’agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Calciomercato.it, riguardante il futuro del proprio assistito

«Fino a quando non verrà deciso se la Champions League andrà avanti, oppure no, tutto sarà bloccato e non affronteremo altri discorsi. Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se dovesse andar via dal Psg, la Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro»