Adli: «Zidane? L'ho guardato molto, adesso...»

Yacine Adli, nuovo calciatore del Milan, ha parlato di Zinedine Zidane ammettendo di averlo osservato molto

Yacine Adli ha parlato così di Zinedine Zidane a Milan Tv:

«Zidane è un giocatore che ho ammirato tantissimo e che ho guardato tanto. Ho giocato 3 anni a Bordeaux e ho giocato 100 partite in Ligue 1 quindi ho guadagnato esperienza. Ora sono arrivato in un club completamente diverso con un gruppo di giocatori fantastici. Ora devo abituarmi e essere pronto per aiutare il coach e la squadra e guadagnarmi un posto in prima squadra»

