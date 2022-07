Adli convince il Milan: fa il trequartista come piace a Pioli. Buona la prima amichevole dell’ex Bordeaux

Non è passata inosservata la prima ottima prestazione di Yacine Adli con la maglia del Milan.

L’attenzione maggiore durante l’amichevole di ieri era posta su di lui, finalmente in campo con la maglia del Milan (indossava il 7). Interpreta bene il modo che piace a Pioli di lavorare sulla trequarti, svariando e intercambiandosi specialmente con Ante Rebic e Brahim Diaz per non dare punti di riferimento agli avversari. Suo il passaggio che apre la strada a Junior Messias per il gol del vantaggio milanista, trovato con un bel corridoio. Passo felpato per il francese, che sarà chiamato a un’estate di grande lavoro per crescere anche a livello di ritmo, mentale e fisico. Lo scrive Tuttosport.