Adli Milan: così può cambiare il futuro, il possibile scenario

346 dopo la prima e unica volta con il Milan, Adli è tornato titolare. Così può cambiare il suo futuro in chiave mercato

Cambia tutto. 346 dopo la prima e unica volta con il Milan, Adli è tornato titolare. Così può variare il suo futuro in chiave mercato:

come riportato da Calciomercato.com Yacine ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi una maglia nelle prossime settimane e dalle prestazioni che potrà offrire prima della sosta tra Lazio, Borussia Dortmund e Genoa passerà molto della sua stagione. Con il nuovo anno poi la situazione cambierà, complice anche il rientro di Ismael Bennacer dopo il lungo stop previsto per i primi mesi del 2024. Gli spazi, inevitabilmente, si ridurranno e questo potrebbe convincere la società a valutare nuovamente la possibilità di lasciar partire l’ex Bordeaux per non costringerlo nuovamente alla panchina. La Salernitana potrebbe tornare alla carica, ma molto si lega all’eventuale permanenza di Sousa, così come diversi club francesi. Ma è uno scenario che Adli vuole scongiurare, a suon di prestazioni: ora ha un’occasione, vuole sfruttarla per tenersi stretto il Milan.