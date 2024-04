Adli Milan: il centrocampista può partire, l’idea del club e le condizioni per l’addio

Al Milan nessuno è incedibile, nemmeno Adli. Ecco l’idea del club davanti ad un offerta al calciomercato rossonero

Quello di Yacine Adli é un futuro ancora tutto da scrivere al Milan. Il club rossonero sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto del suo numero 7 anche se questo passaggio non si può leggere permanenza certa.

Come riportato da Calciomercato.com in caso di offerta interessante per l’ex Bordeaux al calciomercato rossonero il club ne parlerebbe con il giocatore.