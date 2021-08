Milan: Adli può arrivare ad una condizione, ecco quale

Il Milan non molla la pista Adli, nonostante il probabile ritorno di Bakayoko, ecco cosa serve per chiudere

Continua il tira e molla. Il Milan oltre il ritorno di Bakayoko continua a tenere aperta la pista che porta ad Adli, del Bordeaux. Il giovane talento francese ha già un accordo con la società rossonera e sarebbe felicissimo di vestire la maglia del Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Bordeaux chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino: una cifra che Maldini e Massara, in questo momento, non possono spendere. Un operazione che rischia dunque di non concludersi o comunque di protrarsi fino alle ultime ore di mercato.