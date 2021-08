Adli Milan, affare in chiusura: il giocatore atteso in Italia in settimana

Adli si avvicina a vestire la maglia del Milan, accordo con il Bordeaux raggiunto e giocatore atteso in Italia in settimana

Ci siamo. Adli è pronto a vesitre la maglia del Milan. Dopo giorni di trattative e l’indizio di mercato dato dall’iniziale partenza in panchina nella sfida contro il Marsiglia, secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossorero ha raggiunto un accordo con il Bordeaux per il trasferimento del giocatore francesce a Milano: dieci milioni di euro, bonus compresi per il sì definitivo. Il centrocampista è atteso in Italia questa settimana.