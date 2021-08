Adli, l’interesse del Milan ed una coincidenza particolare in relazione ad una possibile trattativa che porti il giocatore a Milano

Adli, l’interesse del Milan ed una coincidenza particolare in relazione ad una possibile trattativa che porti il giocatore a Milano. Gazzetta dello sport, riassume così la questione a pag. 5 dell’edizione odierna: “Si tratta per Adli. Avanti sul talento francese del Bordeaux”.

LA SITUAZIONE- Hauge ceduto ufficialmente all’Eintracht di Francoforte, prendendo la stessa cifra che andrebbe a girare al club francese per il giocatore in questione. Su di lui anche Arsenal e Lille ma il Milan sarebbe avanti con un’idea da 12 milioni di euro più il 10 per cento su un’eventuale futura rivendita. Questo secondo fonti francesi, come riportato dalla rosea.