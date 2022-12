Addio Mihajlovic: al Milan una stagione in panchina nel 2015/16

Il mondo del calcio dice addio a Sinisa Mihajlovic. Il serbo ha passato una stagione al Milan da allenatore

Giornata di lutto nel calcio italiano. Qualche minuto fa la notizia shock della morte di Sinisa Mihajlovic. Tanti i messaggi per l’ex campione serbo, tra cui quello del Milan. In rossonero per lui una stagione da allenatore nel 2015/16.

Annata conclusa anzi tempo per lui, con l’esonero alla 32esima giornata. Uno dei suoi più grandi meriti però fu far esordire in porta Gianluigi Donnarumma, ancora 16enne all’epoca.