Addio Lukaku: dimissioni Inzaghi? Il tecnico ha un obiettivo

La vicenda Lukaku ha scosso l’ambiente Inter: Simone Inzaghi, però, non pensa alle dimissioni e ha un obiettivo in nerazzurro

L’addio sempre già vicino di Romelu Lukaku ha scosso l’ambiente Inter. Oltre ai tifosi e alla dirigenza, tra i più contrariati alla partenza del centravanti belga c’è anche Simone Inzaghi come riporta il quotidiano Tuttosport.

Amarezza, delusione e rabbia: il tecnico al suo arrivo a Milano non si aspettava di dover rinunciare ad un elemento fondamentale come Lukaku, il migliore della rosa nerazzurra. Inzaghi in cuor suo si augura ancora che la situazione possa cambiare per poter contare così sul suo numero 9, punto di riferimento per l’intera squadra. E’ da escludere comunque un passo indietro dell’allenatore ex Lazio se la cessione del belga al Chelsea si concretizzasse: malgrado la rabbia, Inzaghi non pensa alle dimissioni e punta a lasciare una traccia importante nella storia dell’Inter malgrado le difficoltà attuali.