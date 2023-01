Addio a Vialli: il messaggio di Donnarumma sui social 📸

Il calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli. Tra in vari messaggi anche quello dell’ex portiere del Milan Donnarumma

Il calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli. Tra in vari messaggi anche quello dell’ex portiere del Milan Donnarumma:

Un grande campione, un leader in campo e fuori, un esempio per tutti noi. Grazie di tutto. Riposa in pace Gianluca pic.twitter.com/meS0bIHhtC — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) January 6, 2023

Un grande campione, un leader in campo e fuori, un esempio per tutti noi. Grazie di tutto. Riposa in pace Gianluca