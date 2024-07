Adarabioyo SNOBBA il Milan: «Chelsea un club fantastico, quando ho saputo del loro interesse…». Le parole del difensore inglese

Intervenuto ai microfoni della BBC, Tosin Adarabioyo, difensore ed ex obiettivo di calciomercato del calciomercato Milan, ha parlato del suo recente trasferimento dal Fulham al Chelsea.

PAROLE – «Ero completamente concentrato sul Fulham, poi sono successe delle conversazioni. Cose del genere accadono nel calcio, sono successe in fretta, ma per fortuna ora sono qui. È meglio che lo chiediate al mio agente. Quando ho saputo che il Chelsea era interessato, mi sono concentrato completamente su questo. Quando si è arrivati al dunque, sentire il progetto che si sta portando avanti qui…è incredibile. È un progetto fantastico, un club fantastico, quindi per me non c’è stato niente da fare».