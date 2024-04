Adani alla Rai: «Vi spiego la scelta di Musah, il Milan deve saper fare questo»

Daniele Adani, presente negli studi di Rai Uno, ha detto la sua su Roma Milan nel pre partita del match di Europa League

LE PAROLE – «Conferma dovuta per De Rossi, un amore eterno che continua. La scelta di Musah è anche per limitare Dybala, è un giocatore di fatica. Il Milan deve sapere difendere bene e innescare le sue armi come non è riuscito a fare all’andata»