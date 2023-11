Adams Milan, la nuova idea per l’attacco rossonero porta in Ligue 1: ULTIME

Adams Milan, la nuova idea per l’attacco rossonero porta in Ligue 1: ecco chi è il nuovo obiettivo di mercato

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan. In vista del mercato di gennaio i rossoneri hanno messo nel mirino Akor Adams, punta classe 2000 di proprietà del Montpellier.

L’attaccante nigeriano si sta mettendo in mostra con la maglia del club francese in questo inizio di stagione con ben sette gol segnati in undici presenze in campionato e potrebbe rappresentare una buona soluzione per rinforzare il reparto offensivo. A riportarlo è Sky Sport.