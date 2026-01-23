Abraham torna in Premier League! L’ex Milan approda all’Aston Villa di Emery. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato internazionale entra nel vivo con un colpo di scena che riguarda da vicino il futuro di un ex attaccante dei rossoneri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è ormai definito il ritorno di Tammy Abraham, centravanti inglese classe ’97 noto per la sua fisicità e il senso del gol, all’Aston Villa. Il calciatore, che ha vestito in Italia le maglie di Roma e Milan, lascia così il Beşiktaş per riabbracciare il campionato più ricco del mondo.

I dettagli dell’operazione con il Beşiktaş

L’operazione è stata condotta con estrema rapidità dai Villans. L’accordo verbale è stato raggiunto sulla base di 21 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati alle prestazioni. La trattativa ha visto anche l’inserimento di una contropartita tecnica: Yasin Özcan, giovanissimo e promettente difensore turco, farà il percorso inverso trasferendosi a Istanbul.

Il tecnico dell’Aston Villa, lo spagnolo Unai Emery, stratega delle coppe europee e maestro della fase tattica, ha spinto fortemente per riavere l’attaccante, convinto che le sue caratteristiche siano perfette per il salto di qualità definitivo del club di Birmingham.

Il nuovo Milan di Tare e Allegri osserva a distanza

Mentre Abraham prepara i bagagli per il Regno Unito, in casa Milan soffia un vento di rivoluzione totale. Il Diavolo ha infatti iniziato un nuovo corso sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, allenatore plurititolato famoso per il suo pragmatismo e la gestione del gruppo, tornato sulla panchina milanista per riportare solidità difensiva e risultati immediati.

A gestire le manovre di mercato della società meneghina è ora Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero. L’ex dirigente della Lazio, esperto nel pescare talenti sottovalutati e nel gestire trattative complesse, sta già lavorando per coprire il vuoto lasciato in attacco e regalare ad Allegri i profili ideali per il suo 4-2-3-1 o il classico 4-3-3.

Ritorno a casa per Tammy

Per Abraham si tratta di un ritorno romantico al Villa Park, stadio dove aveva già brillato in prestito anni fa. I direttori sportivi inglesi sono volati a Istanbul per le firme finali, chiudendo di fatto un capitolo che vede i rossoneri spettatori interessati, pronti a reinvestire sotto la sapiente regia della coppia Tare-Allegri.