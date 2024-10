Abodi acclama più tecnologia negli stadi: «Useremo di più la biometria! Lavoreremo sulla tracciabilità del Daspo e sulla riconoscibilità»

Le parole del ministro Abodi riguardo i nuovi aggiornamenti sui controlli negli stadi dopo il caso ultras di Inter e Milan a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, live a Roma nell’ambito della nuova edizione di Sky Up – The Edit, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo le implementazioni che si attendono negli stadi. Maggiori controlli dolo il caso ultras di Inter e Milan.

PAROLE – «Non dobbiamo trovare regole nuove, possiamo migliorare e applicare quelle che ci sono. Dobbiamo usare di più la tecnologia, ad esempio ci sono strumenti che consentono la riconoscibilità di chi entra negli impianti, useremo di più la biometria. Vogliamo comunque preservare il senso di libertà che lo stadio e il calcio devono garantire, ma al contempo si lavorerà sulla tracciabilità del daspo, si utilizzerà il riconoscimento facciale e faremo un piano con leghe e federazione per un’implementazione tecnologica che consenta progressivamente di avere stadi intelligenti».