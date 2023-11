Abate: «Contro la Sampdoria era complicata, la mentalità è giusta». Le parole dell’allenatore del Milan Primavera

L’allenatore del Milan Primavera di mister Abate che ha trionfato nel match di Coppa Italia Primavera contro la Sampdoria. Ecco le sue parole al canale ufficiale del Milan.

PAROLE- «Era difficile, oggi sono più soddisfatto di tre giorni fa per le risposte di chi finora ha giocato meno, anche se la condizione deve crescere. La mentalità è quella giusta, abbiamo bisogno di tutti per fare una stagione importante. Oggi era complicato perché abbiamo affrontato la stessa squadra che abbiamo battuto tre giorni fa. Siamo andati sotto per una leggerezza su una palla inattiva, poi abbiamo preso in mano la partita iniziando a creare occasioni da gol. Abbiamo faticato per il campo sintetico, molto diverso, ma dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Ora mancano solo due giorni prima di una trasferta complicatissima, dobbiamo recuperare energie e affrontare le prossime partite come quelle della vita».